当店だけの限定モデル LONE ONES/ロンワンズ シルクヘロンブレスレット シルバー/925 ネックレス

系統が変わりましたので出品致します。

美中古を購入し、半年程着用しました。

中古品を理解して頂き、神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。

写真にあるのが全てです。

コンパクトに梱包し発送致しますので、ご理解下さい。

素材:シルバー/925

着用サイズ:約18.5cm

重量:99.5g

長さ:約22.5cm

系統が変わりましたので出品致します。美中古を購入し、半年程着用しました。中古品を理解して頂き、神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。写真にあるのが全てです。コンパクトに梱包し発送致しますので、ご理解下さい。素材:シルバー/925着用サイズ:約18.5cm重量:99.5g長さ:約22.5cmクロムハーツ(CHROME HEARTS)ライオンハート(LION HEART)ジャムホームメイド(JAM HOME MADE)ソカロ(ZOCALO)ビザール(BIZARRE)ロンワンズ(LONE ONES)ロイヤルオーダー(Royal Order)プエルタ・デル・ソル(PUERTA DEL SOL)ディールデザイン(DEAL DESIGN)エムズコレクション(M’s collection)クレイジーピッグ(CRAZY PIG)アクアシルバー(AQUA SILVER)フルイ(FLUI)goro’s (ゴローズ)Justin Davis (ジャスティン デイビス)

