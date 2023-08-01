【在庫限り】 【UMA-ESTNATION】ブルゾン ジャンパー/ブルゾン

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エストネーション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ユマ-確かなクオリティと美しいフォルムを生み出すことで人気のESTNATION オリジナルブランド裾にかけてのAラインシルエットが女性らしいブルゾン上品な光沢、陰影が特徴的なMA-1素材を使用していますトレンドをうまく昇華させながら飽きのこない都会的なデザインサイズ：38(M)肩幅：38cm身幅：50cm着丈：58cm素材：ナイロン六本木ヒルズのエストネーションで購入状態は良いと思いますが、自宅保管で素人検品の為、見落としところがあるかもしれません気になる方はご遠慮くださいませ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エストネーション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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