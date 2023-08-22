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最高の テント　軽量　キャンプ　アウトドア テント/タープ

商品の説明

【新品未使用】
VCワイド２ルームSTD

スノーピーク アメニティタープヘキサ　Lセット TP-851SR
【コンパクトな1人用ドームテント登場！】
muracoテントNIMBUS 2P未使用
ソロキャンプやツーリングキャンプにオススメな1人用ドームテントです。 インナーテントは吊り下げタイプなので、組み立てはとってもカンタンです。 別売りのポールを使用してキャノピーとしても使用することもできます。収納時はコンパクトになるので、移動する時に便利。
ゆーろまさ様専用☆DDハンモック&DDタープ4×4&新品DODハンモックスタンド

ひろ様専用！muraco ムラコ　NORM3p HEXA ULTRA セット
【バイクの積載やザックにも入る！持ち運びしやすいコンパクトサイズ】
【希少】Moss TENTS Outfitterwing ビルモス 新品未使用品
テント収納時のサイズは(約)φ18cm×40cmというコンパクトサイズ。 バイクの積載やソロキャンプ時のザックの中に収納することもできます。 荷物の大きさを抑えたいソロキャンプに最適なアイテムです。
スノーピーク snowpeak アメニティドームＳ マットシートセット

【人気商品】DDタープ 4×4 コヨーテブラウン DDハンモック社製
【優れた耐水圧とUVカットを実現】
コールマン　パーティシェード360　ライムグリーン
ドームテントの生地にはUVカットコーティングが施されており、UV（紫外線）測定遮蔽率試験では、UV遮蔽率97％以上の結果に、耐水度試験では耐水圧2,000mm以上という高い数値の結果になりました。これは一般的に500mm (小雨)・1,000mm(通常の雨)・1,500mm(強い雨)と言われており、UV遮蔽率・耐水度ともに、ドームテントとして安心して使用できる数値となりました。
PB Tarp 8×10 ジンダイジマウンテンワークス サイダーブルー

NORDISK(ノルディスク) アウトドア キャンプ ヴァナヘイム
【(フィールドキャンプドーム100】
NIMBUS 2P ムラコテント本日のみ期間限定値下げ25000→22000！
サイズ：
FIELDOOR トンネルテント620 カーキ 未使用
本体サイズ : (約)210cm×105cm×110cm インナーサイズ : (約)200cm×100cm×100cm 収納時 : (約)φ18cm×40cm 材質： フライシート : ポリエステル インナーテント: ポリエステル グラウンド : ポリエステル ポール : 超々ジュラルミン (A7075系) ペグ : 超々ジュラルミン (A7075系) 重量： (約)2.2kg 耐水圧： 1,500mm以上 付属品： ・テント本体×1 ・フライシート×1 ・アルミテントポール×2 ・ペグ×13 ・ロープ×4 ・専用キャリーバッグ×1 ・取扱説明書(日本語)

HILLEBERG ヒルバーグ　サイタリス　レッド

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ogawaのファシル

ノルディスクレイサ6(スカート無し)

コールマントンネルツールームハウス/LDX

DOD ワンポールテントM、いつかのタープ、トンガリハット、グランドシートM

_igoten様分

Nortent ノルテント Gamme 6＋ヘレレンタープセット

チャムス BOOBY TEEPEE 2人用 イエロー ブルー

【カメ様専用】スノーピーク　エントリーパックTT マットシートセット付

オガワ　ミネルバn-01 ポールセット　ロッジシェルター2　流用可能
【新品未使用】【コンパクトな1人用ドームテント登場！】 ソロキャンプやツーリングキャンプにオススメな1人用ドームテントです。 インナーテントは吊り下げタイプなので、組み立てはとってもカンタンです。 別売りのポールを使用してキャノピーとしても使用することもできます。収納時はコンパクトになるので、移動する時に便利。【バイクの積載やザックにも入る！持ち運びしやすいコンパクトサイズ】 テント収納時のサイズは(約)φ18cm×40cmというコンパクトサイズ。 バイクの積載やソロキャンプ時のザックの中に収納することもできます。 荷物の大きさを抑えたいソロキャンプに最適なアイテムです。【優れた耐水圧とUVカットを実現】 ドームテントの生地にはUVカットコーティングが施されており、UV（紫外線）測定遮蔽率試験では、UV遮蔽率97％以上の結果に、耐水度試験では耐水圧2,000mm以上という高い数値の結果になりました。これは一般的に500mm (小雨)・1,000mm(通常の雨)・1,500mm(強い雨)と言われており、UV遮蔽率・耐水度ともに、ドームテントとして安心して使用できる数値となりました。【(フィールドキャンプドーム100】 サイズ： 本体サイズ : (約)210cm×105cm×110cm インナーサイズ : (約)200cm×100cm×100cm 収納時 : (約)φ18cm×40cm 材質： フライシート : ポリエステル インナーテント: ポリエステル グラウンド : ポリエステル ポール : 超々ジュラルミン (A7075系) ペグ : 超々ジュラルミン (A7075系) 重量： (約)2.2kg 耐水圧： 1,500mm以上 付属品： ・テント本体×1 ・フライシート×1 ・アルミテントポール×2 ・ペグ×13 ・ロープ×4 ・専用キャリーバッグ×1 ・取扱説明書(日本語)

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最高の テント　軽量　キャンプ　アウトドア テント/タープ

29分钟前

最高の テント　軽量　キャンプ　アウトドア テント/タープ

¥10,680 ¥9,078

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d1f56

 1866

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コメント (6)

d1f56
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