誕生日プレゼント 23ss os様専用　FCRB エンブレム サイズM オフホワイト Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アクセスありがとうございます。他でも委託に出しておりますのでご購入前に必ずご連絡ください。事前連絡なしでのご購入はキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承ください。プロフ必読宜しくお願い致します。◆ ◆F.C.R.B 美品 F.C.Real Bristol FCRB 23ss EMBLEM TEE クルーネック エンブレム Tシャツ オフホワイト サイズM 完売品定価１１０００円◆作りこみ良く洗練されたデザインで雰囲気良くお勧めです！◆素材は綿１００◆ サイズはM 着丈６８ 身幅５２ 肩幅４６ ほどです。◆状態ですが使用感少なく、特にダメージ汚れなど不具合なく美USEです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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