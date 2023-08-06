【全品送料無料】 【美品】ブラックダイヤモンド　リング　0.73ct リング

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M新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ カレンダーロゴ リング ブラッシュ



LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)リング シルバー

ブラックダイヤモンド0.73ct

サンフェイス インレイリング ベナリー Benally ナバホ ズニ ネイティブ

FD 0.2ct

シグネットリング ヴィンテージ 9K イギリス製 1960’S

総量5.0g

【JIL SANDER】ジルサンダー Silver Open Ring

K18 リングになります。

itsuki様専用 キーパーリング



ジャスティンズ カレッジリング 22号 中古

かなり高級なブラックダイヤモンドを

限定 コムデギャルソン チャンピオンリング

ふんだんにあしらったデザインですので

GUCCI リング（メンズ）

とても華やかで

vaultroom VGCリング 10号

存在感のあるリングになります。

Pt850 高品質 ダイヤモンドリング メンズ 幅広 15.4g プラチナ



(C5-178) K18リング 約22号 18金指輪

付属品はございませんがほぼ未使用で

希少１５号 クレイジーピッグ ラージエビルスカルリング

とても良い状態です。

TOM WOOD Cushion Open Size54 指輪 リング

（ほぼ新品同様だとおもいます）

バックチャンネル BLUNT LABEL RING



エルメス リング オスモズ PM 10号 50 サイズ 新品未使用

内径17センチのため、13号だとおもいます。

vintage 足長R ボタンリング 11号



ガボール スモールドッグタグ ブルドッグ



インディアンジュエリー 16号 リング



クロムハーツ スクロールラベル リング

美品ではありますが

HOPI族 故Bernard Dawahoyaサイズ14.5号位‼️レア‼️人間国宝

あくまで中古品になりますので細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。

【コバ様専用】CODY Clean V Gear Ring 指輪/XL



ZOCALO ISLAMIC ROUND RING

質問がありましたらご気軽にコメントくださいね。

rinkan 購入 クロムハーツ K&T リング 5Pダイヤ

よろしくお願いいたします。

☆美品☆ルイヴィトン 指輪 M 19号 シグネットリング #0664.198



バンクローバーリングおーの様専用



70s vintage カレッジリング

ブランドタグがなかったので

トゥアレグ シルバー プレート リング 実物

ブルガリ タグ お借りしました。

【24時間以内発送】TOMWOOD PeakyRing PolishedOnyx



ティファニー ミルグレインバンド リング

カルティエ、ブルガリ、GUCCIなどのハイブランドがお好きな方にも。

インディアンジュエリー ターコイズ SILVER925 リング



【超希少】時の指輪 ドラゴンボール

プレゼント

超希少!!VTGミッドセンチュリーホースフィッシュシルバーリング14号50’s

お祝い

Tiffany シグネチャーリング 13号 ヴィンテージ OLD

ホワイトデー

NITROW UNDERGROUND １フィンガーリング SV９５０ １９号

入学祝い

天然 キャルコパイライトインクォーツ リング 13.2*11.4mm



☆新品仕上げ済☆ K18 yg 18金 イエローゴールド ラピスラズリ 17号



アンチクラスピラミッド1連リング

カラー···ブラック

シルバーsilver1000純銀リング

材質···ゴールド

18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31

装飾···ダイヤモンド 43

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。ブラックダイヤモンド0.73ctFD 0.2ct総量5.0gK18 リングになります。かなり高級なブラックダイヤモンドをふんだんにあしらったデザインですのでとても華やかで存在感のあるリングになります。付属品はございませんがほぼ未使用でとても良い状態です。（ほぼ新品同様だとおもいます）内径17センチのため、13号だとおもいます。美品ではありますがあくまで中古品になりますので細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。質問がありましたらご気軽にコメントくださいね。よろしくお願いいたします。ブランドタグがなかったのでブルガリ タグ お借りしました。カルティエ、ブルガリ、GUCCIなどのハイブランドがお好きな方にも。プレゼントお祝いホワイトデー入学祝いカラー···ブラック材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド 43

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 未使用に近い

TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst．ゴールド ネイルリングトムウッド マリオリング50美品 TENDERLOIN T- HORSE SHOE RING リング 13号REID MFG リードMFG ゴシックサーフリングレア❗ ヴィンテージ メキシカン バイカーリング スカル インディアンジュエリーフライングホイール リングビルウォールレザー マスタースカルリング #14ハリム リング 指輪セットラルフローレン ターコイズ 指輪 リング ネイティブ ナバホ インディアン【Oura】Gucci Oura ring US12 (グッチ×オーラリング)