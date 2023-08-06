【全品送料無料】 【美品】ブラックダイヤモンド　リング　0.73ct リング

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ご覧いただきありがとうございます。
M新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ カレンダーロゴ リング ブラッシュ
LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)リング シルバー
ブラックダイヤモンド0.73ct
サンフェイス インレイリング ベナリー Benally ナバホ ズニ ネイティブ
FD 0.2ct
シグネットリング ヴィンテージ 9K イギリス製 1960’S
総量5.0g
【JIL SANDER】ジルサンダー Silver Open Ring
K18 リングになります。
itsuki様専用 キーパーリング
ジャスティンズ カレッジリング 22号 中古
かなり高級なブラックダイヤモンドを
限定 コムデギャルソン チャンピオンリング
ふんだんにあしらったデザインですので
GUCCI リング（メンズ）
とても華やかで
vaultroom VGCリング 10号
存在感のあるリングになります。
Pt850 高品質 ダイヤモンドリング メンズ 幅広 15.4g プラチナ
(C5-178) K18リング 約22号 18金指輪
付属品はございませんがほぼ未使用で
希少１５号 クレイジーピッグ ラージエビルスカルリング
とても良い状態です。
TOM WOOD Cushion Open Size54 指輪 リング
（ほぼ新品同様だとおもいます）
バックチャンネル BLUNT LABEL RING
エルメス リング オスモズ PM 10号 50 サイズ 新品未使用
内径17センチのため、13号だとおもいます。
vintage 足長R ボタンリング 11号
ガボール スモールドッグタグ ブルドッグ
インディアンジュエリー 16号 リング
クロムハーツ スクロールラベル リング
美品ではありますが
HOPI族 故Bernard Dawahoyaサイズ14.5号位‼️レア‼️人間国宝
あくまで中古品になりますので細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。
【コバ様専用】CODY Clean V Gear Ring 指輪/XL
ZOCALO ISLAMIC ROUND RING
質問がありましたらご気軽にコメントくださいね。
rinkan 購入 クロムハーツ K&T リング 5Pダイヤ
よろしくお願いいたします。
☆美品☆ルイヴィトン 指輪 M 19号 シグネットリング #0664.198
バンクローバーリングおーの様専用
70s vintage カレッジリング
ブランドタグがなかったので
トゥアレグ シルバー プレート リング 実物
ブルガリ タグ お借りしました。
【24時間以内発送】TOMWOOD PeakyRing PolishedOnyx
ティファニー ミルグレインバンド リング
カルティエ、ブルガリ、GUCCIなどのハイブランドがお好きな方にも。
インディアンジュエリー ターコイズ SILVER925 リング
【超希少】時の指輪 ドラゴンボール
プレゼント
超希少!!VTGミッドセンチュリーホースフィッシュシルバーリング14号50’s
お祝い
Tiffany シグネチャーリング 13号 ヴィンテージ OLD
ホワイトデー
NITROW UNDERGROUND １フィンガーリング SV９５０ １９号
入学祝い
天然 キャルコパイライトインクォーツ リング 13.2*11.4mm
☆新品仕上げ済☆ K18 yg 18金 イエローゴールド ラピスラズリ 17号
アンチクラスピラミッド1連リング
カラー···ブラック
シルバーsilver1000純銀リング
材質···ゴールド
18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31
装飾···ダイヤモンド 43
TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst．ゴールド ネイルリング
商品の情報
ブランド
ブルガリ
商品の状態
未使用に近い
トムウッド マリオリング50
美品 TENDERLOIN T- HORSE SHOE RING リング 13号
REID MFG リードMFG ゴシックサーフリング
レア❗ ヴィンテージ メキシカン バイカーリング スカル インディアンジュエリー
フライングホイール リング
ビルウォールレザー マスタースカルリング #14
ハリム リング 指輪セット
ラルフローレン ターコイズ 指輪 リング ネイティブ ナバホ インディアン
【Oura】Gucci Oura ring US12 (グッチ×オーラリング)
ご覧いただきありがとうございます。ブラックダイヤモンド0.73ctFD 0.2ct総量5.0gK18 リングになります。かなり高級なブラックダイヤモンドをふんだんにあしらったデザインですのでとても華やかで存在感のあるリングになります。付属品はございませんがほぼ未使用でとても良い状態です。（ほぼ新品同様だとおもいます）内径17センチのため、13号だとおもいます。美品ではありますがあくまで中古品になりますので細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。質問がありましたらご気軽にコメントくださいね。よろしくお願いいたします。ブランドタグがなかったのでブルガリ タグ お借りしました。カルティエ、ブルガリ、GUCCIなどのハイブランドがお好きな方にも。プレゼントお祝いホワイトデー入学祝いカラー···ブラック材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド 43
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ブランド
ブルガリ
商品の状態
未使用に近い
【全品送料無料】 【美品】ブラックダイヤモンド リング 0.73ct リング
375
46分钟前
【全品送料無料】 【美品】ブラックダイヤモンド リング 0.73ct リング
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88,090
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リング
【美品】ブラックダイヤモンド リング 0.73ct
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目立った傷や汚れなし
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8338bcf938a
119
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コメント (4)
【全品送料無料】 【美品】ブラックダイヤモンド リング 0.73ct リング
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