日本初の グラムリップス　ストレート ローゲージ Knit スカート♡ベージュ ロングスカート

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···ニット

季節感···春、秋、冬

即購入OK♡

新品未使用♡

試着のみ

着用するつもりで購入した為タグはありませんが

機会がなくなってしまった為出品致します。

定価13,200円(税込)

以下、引用↓

程よくボディラインに沿うストレートシルエットのニットスカート♡

ボディに程よくフィットし、ウエストゴムとバックスリットでストレスフリーを実現♪

裾部分のリブデザインで、ウエストから足先まで落ち感のあるシルエットをキープ♬

毛羽立ちが少なく弾力ある厚めのニットを使用し、裏地はサラッとした肌触りに◎

秋から春までロングシーズン使えるアイボリー、ベージュの2色展開♩

【商品仕様】

・ウエストゴム入り

・ハイウエスト

・裾部分リブデザイン

・バックスリット

・裏地付き

【サイズ展開】

Size FREE

ウエスト:60cm(最大 86cm)

ヒップ :46cm

※サイズ寸法に関しては多少の誤差がある場合がございますが、ご了承下さい。

※ご着用や長時間吊したり等すると伸びる場合があります。

【素材】

表地 綿 60%

アクリル 40%

裏地 ポリエステル 100%

着用モデル身長159cm

他にも多数出品しております⭐︎

ぜひご覧下さい。

よろしくお願い致します⭐︎

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラムリップス 商品の状態 新品、未使用

