【正規品】 【mさま専用】カプリシュレマージュ　ビスチェSETワンピース ロングワンピース

かわいいのですが、私には似合わなかったので出品します。試着のみの新品未使用タグ付きです。

フリンジのビスチェとマキシ丈のTシャツワンピがセットになったお得アイテム

商品ポイント

・トレンドのビスチェが今年らしいコーデに

・別々でも使える

・ビスチェは後ろゴムで着心地よく、バスト部分が抑えられスタイルアップに

・ワンピは後ろがUネックで抜け感をプラス

・しっかりめの生地感で透けずに安心して着られる

・リラックス感がありストレスフリーな着心地

スタイリングポイント

・セットで着るのがおすすめ

・ビスチェはTシャツやシャツなどとレイヤードしても◎

**********************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:あり

光沢感:なし

**********************

▼洗濯方法

ワンピース:液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる

ビスチェ:手洗い可能

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カプリシューレマージュ 商品の状態 新品、未使用

