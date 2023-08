品質一番の 本場★MR993GL 27.5cm【新品未使用】ニューバランス9.5-D グレー スニーカー

USA製 NEWBALANCE メンズスニーカー

MR993GL 9.5-D グレー 27.5cm

M996 メイドインUSA

人気のUSA製スニーカー993シリーズです!

個人的にはバランスのとれたデザインで

とても気に入っています。

本場USAからお取り寄せしました。

手元にあるのですぐ発送します!

他にもシューズを出品しております!

→ #ちーちゃん出品いろいろ_シューズ

=商品について=

・ニューバランス

・USA製 アメリカ合衆国製

・メンズ27.5cm US 9.5D ワイズD

・箱、タグ付

・本場アメリカ正規店からのお取り寄せ品です。

・新品、未使用ですが、

検品と写真撮影のために開封しています。

・パッケージにダメージがある場合があります。

・再利用資材などで丁寧に梱包してお届けします。

・発送は24時間以内を心がけております。

=価格交渉承ります=

お気持ち程度のお値引きになりますが

お気軽にコメントください。

※もちろん即購入大歓迎です!

最後までお読みいただきありがとうございます。

気に入っていただけたらうれしいです!

※他にも色々出品しています

→ #ちーちゃん出品いろいろ

管理番号 V00481DBDZ

<New Balance Mens Made in US MR993GL 9.5-D Grey >

ランニングやウォーキングに。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

