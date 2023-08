Ghosts by SOPHIE CALLE

Hardcover

Text in English

176p

Size: 198x104mm

フランスの現代美術家 ソフィ・カル(1953-)の作品集。本書は、破損、盗難などの理由で人前から姿を消した美術品について扱った、テキストと写真による作品「Ghosts」を書籍化したもの。1980年代から90年代にかけ、ボストンのイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館とイギリスのバース伯爵邸では、盗難や事故によって名品の数々が失われた。カルによる両美術館関係者へのインタビュー、作品の無いフレームを見つめる人々の姿を捉えた写真など、丁寧な記憶の収集によって、失われた作品とその周辺の人々の肖像が浮かび上がる。

【状態】 目立った傷や汚れ等はございませんが、 一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。 気になる方はご購入をご遠慮ください。 画像にてご判断ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

