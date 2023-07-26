年末のプロモーション特価！ 太陽印証紙　本場大島紬　訪問着　正絹　袷 着物

藤絹織物 太陽印 古典美術 大島紬

夏帯美品紗白地博多名古屋正絹(新品)



京都・かづら清 本漆螺鈿純金橘文様 櫛と玉簪

花文 光で模様が浮き出ます

着物リメイク No.140 しじら織からワンピースにもなるラグラン袖のコート



夏帯美品紗紺撫子六通正絹(新品)

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身丈 154cm

209mt35◆有村紬工場 本場奄美大島紬 純泥染草木染◆美品

裄丈 63cm

アンティーク 正絹 ちりめん 黒地羽織 一つ紋 藤の花織地紋様 羽織紐付き

袖丈 47cm

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袖幅 33 cm

ビンテージ 櫛 簪 本鼈甲 白甲 象嵌 銀糸 生地 金彩 花 彫刻 3点 265

前幅 23 cm

浴衣 本麻茶8寸名古屋帯 5点セット

後幅 28 cm

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本場結城紬 未着用

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

藤絹織物 太陽印 古典美術 大島紬花文 光で模様が浮き出ます肩からの採寸です身丈 154cm裄丈 63cm袖丈 47cm袖幅 33 cm前幅 23 cm後幅 28 cm 素人採寸です 前後することがあります。自宅保管のお品ですご理解のある方よろしくお願いいたしますコンパクトに畳んで発送します

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夏着物 紬 小紋 丈151.5/裄61.5市松 単衣 紬212md18◆大島紬 100亀甲 紳士着物アンサンブル 羽織 正絹 男性◆美品本場結城紬 重要無形文化財 奥順 色無地 黒鳶色 証紙付 未使用m-3s2158着物の帯 6本セット 名古屋帯と博多帯 作り帯