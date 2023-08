ご覧頂きありがとうございます。

ウルフズヘッド blackflag ブラックフラッグ ダブルタップス リング

即購入歓迎です♩

質問 交渉中でも即購入していただいた方 優先になります。

まとめ買いセール実施しておりますので、

ぜひ他の出品商品もチェックしてみてください♩

#ブランドショップAN

★商品状態★

細かな傷、シルバー特有の汚れ等ございます。

男女問わず大人気のお品です。

★カラー★

お写真をご参照ください。

★サイズ★

表記21号 日本サイズ実寸20号。

※若干の誤差はご了承ください。

★付属品★

なし。

★発送方法★

匿名・らくらくメルカリ便。

★購入経路★

業者古物市。

取り扱っている商品のほとんどが中古品になります。

そのため、新品同様なものから状態が悪いものまで様々な商品がございます。

商品説明、お写真をご確認していただきご納得の上でご購入よろしくお願いいたします♩

★ブランド品について★

直営店、古物市場にて買い付けになります。

出品商品につきましては厳しい鑑定基準をすべてクリアしており、コピー品の類は一切取り扱っておりません。

★出品中のブランド品★

ルイヴィトン、グッチ、ブルガリ、エルメス、バカラ、イヴ・サンローラン、バレンシアガ、フェンディ等

⬇︎⬇︎⬇︎ぜひこちらからご覧ください⬇︎⬇︎⬇︎

#ブランドショップAN

古物証 茨城県公安委員会

第401180001786号

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

