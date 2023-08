✅フォロー割引行っております

ご覧いただきありがとうございます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

● 4,000円以下 →→→ 200円OFF

● 4,000円以上 →→→ 400円OFF

すでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋mame

✅商品名

✴️ B1

サイズ詳細

M

平置き採寸(単位:cm)

肩幅:42

身幅:51

袖丈:59

着丈:62

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅商品情報

・色柄:ネイビー、ホワイト、紺白

・素材:綿、ポリエステル

・備考:裏起毛、アメリカ製

✅状態

状態の良い古着です。

多少の使用感はございますが、これからもたくさんお使いいただけます^_^

✅発送期間

補償、匿名性が確保された方法での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

他にも似ている商品を出品しております!

宜しければご覧ください♧

⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎

#古着屋mame_パーカー_スウェット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✅フォロー割引行っておりますご覧いただきありがとうございます。【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。● 4,000円以下 →→→ 200円OFF● 4,000円以上 →→→ 400円OFFすでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋mame✅商品名【即完モデル‼︎】STUSSY◎ワールドツアー 紺白 スウェット B1■ステューシー スウェットトレーナー プルオーバー 超人気モデル✴️ B1サイズ詳細 M平置き採寸(単位:cm)肩幅:42身幅:51袖丈:59着丈:62※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅商品情報・色柄:ネイビー、ホワイト、紺白・素材:綿、ポリエステル・備考:裏起毛、アメリカ製✅状態状態の良い古着です。多少の使用感はございますが、これからもたくさんお使いいただけます^_^✅発送期間補償、匿名性が確保された方法での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに他にも似ている商品を出品しております!宜しければご覧ください♧⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎#古着屋mame_パーカー_スウェット

