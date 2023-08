メンズ・レディース兼用ユニセックス商品

ブランド

COACH コーチ

モデル

ダッフルサック

アイテム

ジッパー開閉

カラー

ブラック/黒

サイズ 大きいタイプのバケツ型です。

空け口 38cm

マチ 22cm

高さ 36cm

持ち手 85cm(最長時、持ち手ベルト調節穴片側4個)

状態

使用に問題のあるダメージなし。

レザー、金具など経年変化による色変化、スレ使用感などはご了承くださいませ。

オールドコーチ自体が20年以上前のものですので、そういった物も風合いとなってまとっていただけるヴィンテージアイテムへのご理解お願いいたします。

商品説明

使用は レディース女性、メンズ男性問わずユニセックスでご利用いただけるのでシェアもできます。

人気のオールドコーチのバケツタイプです。

収納量もスタイリングのボリュームもあるバッグです。

ここまでの大きさのレザーバッグはなかなかないので貴重です。

立体的で荷物がある程度入れば自立します。

オールドコーチは肉厚でタフなレザーを使用しているので、どんなシーンにも合うこのモデルは使いやすいです。

カラーもブラックカラーでシーンを選ばず、使えます。

コーチ積極出品中!

COACH出品ページはハッシュタグを。

#わかたかたんOLDCOACH

出品者管理番号23061655008798400

ブランドショップエコリング購入正規品

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

