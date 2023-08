コメント前にプロフをご確認/ご理解よろしくお願いします。

18000→現在価格

ボクのプライベートコレクションからなので、売る気になってる数日間だけの期間限定とさせていただきます。

スケート、バイクシーンを引率するJason Jessee氏(ジェイソン・ジェシー)が自ら手掛けるブランド"The Driven Skateboards"。Jason氏自らスケートやモーターサイクルを融合しディレクションする事で、スケーターだけでなくカスタムバイカーにも厚い支持を得ているブランド。

Jasonならではのセンスが色濃く反映されたデザインは他には類を見ず、コレクションとしても押さえておきたい逸品です。

激レアなエドロス David Mannスタイルの一枚。

アウトローな雰囲気が◎です!

SIZE:Sサイズ(肩幅約41cm,身幅約46.5cm,着丈約64.5cm,袖丈約15.5cm)

COLOR:黒 Black ブラック

CONDITION:USED。着用に支障となるダメージはありません。

#✔︎19169

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

