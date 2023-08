売上実績NO.1 WIND AND SEA HYSTERIC GLAMOUR コラボ Tシャツ S Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

●Brand:WIND AND SEA X HYSTERIC GLAMOUR

ウィンダンシー ヒステリックグラマー

●商品名:WDS Tee "White"

●カラー:ホワイト

人気完売品

●Sサイズ

S:着丈 肩幅 胸囲 袖丈

67 42.5 93 19

●素材:コットン 100%

■状態

S級:新品同様で試着程度の商品

ランク表

【N】新品、未使用で未開封の商品

【S】未使用、新品同様で試着程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。

正規代理店での買付けをしてますので100%正規品となります。鑑定に出してもらっても構いません。

付属品:タグなどはつきませんのでご了承ください

管理番号:9889-6208-9283

木村拓哉 キムタク 木村拓哉着 キムタク着

下記の各種ブランド商品を取り扱っております

・WINDANDSEA

・NEIGHBORHOOD

・TIGHTBOOTH

・F.C.Real Bristol

・WTAPS

・DESCENDANT

・FTC

・BBC ICECREAM

・BILLIONAREBOYSCLUB

・TAIN DOUBLE PUSH

↓↓他のストリートアイテムはこちら↓↓

#NOFFストリート取り扱い一覧

HUMANMADE

ヒューマンメード

wind and SEA

木村拓哉

キムタク

平野紫耀

熊谷隆志

ウィンダンシー

WDS

ヒステリックグラマー

コムドットゆうた

コムドットやまと

WINDANDSEA

hystericgramour

ヒステリックグラマー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウィンダンシー 商品の状態 未使用に近い

