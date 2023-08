【在庫有】 adidas 4D parley（White）27.0cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

新品 ADIDAS SHADOWTURF 28.5cm



デザインに惹かれアディダスショップで購入しましたが、勿体なく飾っていて履かずじまいに・・・。結局他のシューズを履いており、整理もあって泣く泣く出品致します。

ぜひ大事に使っていただける方へ。

定価:¥36,300(税込)

※1.部屋で2、3度試着したのみになりますが、右足側かかとに薄っすら色移りがあります。気になる方はご遠慮ください。

※2.箱はございませんのでご了承ください。(箱を処分し意を決して履こうとしたものの、やはり靴だけ残りました・・(T_T))

【商品説明】

アディダスが目指すサステイナブルな未来に向けた第一歩は、リサイクルプラスチック素材を使ったランニングシューズ第1号を、世界海洋デーを記念して国連に提示した時から始まった。その革新的なシューズをヒントに、Parley for the Oceansとのコラボレーション5周年を記念して生まれたのがこのモデル。ニットアッパーには、プラスチック廃棄物をアップサイクルした糸を使用している。一歩一歩へのエネルギーリターンをコントロールできるよう、綿密に設計されたイノベーティブな格子状のミッドソールを合わせている。 海洋汚染を防ぐために、離島や海岸、海沿いの地域で海に流入する前に回収したプラスチック廃棄物をアップサイクルして生まれた素材、Parley Ocean Plasticをフィーチャーしたモデル。

商品番号:FZ0596

色:クリームホワイト

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。デザインに惹かれアディダスショップで購入しましたが、勿体なく飾っていて履かずじまいに・・・。結局他のシューズを履いており、整理もあって泣く泣く出品致します。ぜひ大事に使っていただける方へ。定価:¥36,300(税込)※1.部屋で2、3度試着したのみになりますが、右足側かかとに薄っすら色移りがあります。気になる方はご遠慮ください。※2.箱はございませんのでご了承ください。(箱を処分し意を決して履こうとしたものの、やはり靴だけ残りました・・(T_T))【商品説明】アディダスが目指すサステイナブルな未来に向けた第一歩は、リサイクルプラスチック素材を使ったランニングシューズ第1号を、世界海洋デーを記念して国連に提示した時から始まった。その革新的なシューズをヒントに、Parley for the Oceansとのコラボレーション5周年を記念して生まれたのがこのモデル。ニットアッパーには、プラスチック廃棄物をアップサイクルした糸を使用している。一歩一歩へのエネルギーリターンをコントロールできるよう、綿密に設計されたイノベーティブな格子状のミッドソールを合わせている。 海洋汚染を防ぐために、離島や海岸、海沿いの地域で海に流入する前に回収したプラスチック廃棄物をアップサイクルして生まれた素材、Parley Ocean Plasticをフィーチャーしたモデル。 商品番号:FZ0596 色:クリームホワイト#adidas#Ultraboost#4D #Parley#アディダス#ウルトラブースト#27.0cm#27cm#ランニング#ウォーキング#ホワイト#トレーニング#スニーカー#新品#人気#靴#厚底#ブースト#白

