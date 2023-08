カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

◎ブランド

COMMEdesGARCONS HOMME PLUS

コムデギャルソン

◎年代

2016年

◎サイズ

メンズL〜レディースXLくらい

肩幅 51

袖丈 64

身幅 51

着丈 69

◎状態

目立つ汚れもなく良い状態です

◎商品説明

ブラックのトレーナーです

胸の切り返しも主張しすぎずサイズも良く

かっこいい1枚です

古着屋で購入後、2回ほど着て着なくなったので出品します

#コムデギャルソン

#イッセイミヤケ

#ヨウジヤマモト

#メゾンマルジェラ

お好きな方におすすめです

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント◎ブランドCOMMEdesGARCONS HOMME PLUSコムデギャルソン◎年代2016年◎サイズメンズL〜レディースXLくらい肩幅 51袖丈 64身幅 51着丈 69◎状態目立つ汚れもなく良い状態です◎商品説明ブラックのトレーナーです胸の切り返しも主張しすぎずサイズも良くかっこいい1枚です古着屋で購入後、2回ほど着て着なくなったので出品します#コムデギャルソン#イッセイミヤケ#ヨウジヤマモト#メゾンマルジェラお好きな方におすすめです

