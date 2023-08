昔の貴重な本です

状態

外装は、経年変化による色褪せと擦り傷あります

縁は黒い汚れがあります

中は綺麗なほうだと思います。

見落としている部分もあるかもしれません。

上記御理解の上、ご検討下さい。

SGギター大好きな方へ

お譲りします。

「ヤマハSGグラフィティ」

YAMAHA SG graffiti

guitar

#本 #芸術/音楽・舞踊

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

