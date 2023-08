"#まことVTG :出品中商品一覧です。

■商品説明

デッドストック 新品未使用タグ付き

cotton expressions の PERIODIC TABLE Tシャツです。

在原みゆ紀さんがお気に入りの私物Tシャツとして

紹介していたアイテムと同型同色です。

元素記号が大きくプリントされておりかわいいです。

サイズは2XLサイズです。

ビッグサイズ、オーバーサイズに着用いただけます。

探していた方多いかと思います。

お早めにどうぞ。

■ブランド

cotton expressions

■カラー

白 赤 水色

■デザイン

PERIODIC TABLE Tシャツ

■詳細サイズ

表記:XXL (2XL)

着丈:76

身幅:66

袖丈:23

肩幅:63

■状態ランク

【N】新品未使用

■状態詳細

タグ付き新品。

■発送

送料無料。佐川急便での発送です。

丁寧な梱包を心がけています。

管理番号 : 21172305

90s 80s 古着 ヴィンテージ ビンテージ ゆるだぼ

古着女子 オーバーサイズ 古着屋 "

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

