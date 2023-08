数年前にFacebookのリストで購入しました。

iQOS ILUMA ONE イルマ ワン 本体 未使用 カスタム グリーン

チップはDNA60

ZIPPO 純銅 COPPER カッパー Z-SERIES 限定品 送料無料

自宅で他のMODとローテーションで使っていました。

ジッポ WORLD baseball classic 限定品 オイルライター

外への持ち出しはありません。

ZIPPO セブンスター

アトマイザー接続部分に保護シートを挟んでいたので傷も少ないと思います。

zippoスターリングシルバーアーマー純銀

真ん中の金属部分と木材部分の接着剤が劣化しているようで、引っ張ると外れてしまいます。

JTプルームテックプラス純正カートリッジ メンソール

写真7枚目の隙間がそれです。

XJC&VC KOIMOD フィリピン MOD

直前まで使用しておりましたので、電気系統に問題はありません。

ハードエッジオイルライター 数量限定当選品

Mellody は修理してくれるところも多そうですし、長期間待って手に入れたMODなので思い入れもありますが、現在VAPE引退状態で、当分は使う予定がありませんのできちんと修理して使ってくださる方に格安でお譲りします。

BOSS ボス 懸賞 ジッポ ライター ZIPPO 2個 セット まとめ売り



IQOS ILMA ONE WE EDITION 2023 【2個セット】

中古品、海外製品であることをご理解頂ける方のみお願い致します。

ジッポー 限定品 ハーレーダビッドソン イーグル爪 立体 ライター 灰皿セット

返品はお受けできませんので、予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前にFacebookのリストで購入しました。チップはDNA60自宅で他のMODとローテーションで使っていました。外への持ち出しはありません。アトマイザー接続部分に保護シートを挟んでいたので傷も少ないと思います。真ん中の金属部分と木材部分の接着剤が劣化しているようで、引っ張ると外れてしまいます。写真7枚目の隙間がそれです。直前まで使用しておりましたので、電気系統に問題はありません。Mellody は修理してくれるところも多そうですし、長期間待って手に入れたMODなので思い入れもありますが、現在VAPE引退状態で、当分は使う予定がありませんのできちんと修理して使ってくださる方に格安でお譲りします。中古品、海外製品であることをご理解頂ける方のみお願い致します。返品はお受けできませんので、予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HAN SOGO様専用iQOSイルマネオン22PRAYER SS 9/one開閉音(高い音で快音) デュポン ガスライター ストライプ ゴールド ライン2☆新品未開封☆ IQOS 3 duo ステラーブルーzippo collection 80thAnniversary13個新品未開封NOBLESSE