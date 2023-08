★お求めやすく価格改定★ skzoo straykids フェイス アイエン キーホルダー キャラクターグッズ

straykids skzoo フェイス キーホルダー アイエン

StrayKids

スギズ

SKZOO

MINI FACE KEYRING

ミニフェイスキーリング

skzoo ぬいぐるみ キーホルダー

新品未開封

★こちら100%公式★

skzooのタグ等でお見分けしご確認ください。

※フェイスキーリングは非公式のものがたくさん売られているのでお見分けにご注意ください。

2021年7月に注文

2021年10月に届いたものです。

暗所にて保管してありました。

防水対策

ゆうパケットプラス専用箱にいれて

匿名配送します

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

▼ 他にもStrayKids 関連を複数出品しておりますので下記よりご覧ください。送料を加味しおまとめでお値下げできるものもありますのでコメントにてご相談ください。

#Starstraykids

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

▽ 検索用

#StrayKids #ストレイキッズ #スキズ StrayKids STRAY KIDS 스트레이 키즈

skzoo ポッアップ 公式グッズ

방찬 창빈 리노 현진 한 필릭스 승민 아이엔 Bang Chan Changbin Lee Know Hyunjin HAN Felix Seungmin I.N バンチャン チャンビン リノ ヒョンジン ハン ジソン フィリックス スンミン アイエン ジョンイン

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

