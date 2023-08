納得できる割引 まほステ 新正俊グッズ アイドル

まほステの賢者(新正俊)のグッズとなります。

ブロマイドはブロマイドホルダーにスリーブに入れてから保管していました。

多く集めすぎたのと、役を降りられたため出品です。

バラ売り可

ブロマイド→1枚400円

チケットケース→700円

纏めての方のみ少しお値下げします。

バラ売りの方は纏めての方優先、即購入も可能です。

まほステ 魔法使いの約束 新正俊 賢者 男賢者

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

