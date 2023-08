this is sonics

ザ・ソニックス(The Sonics)は、1960 年にワシントン州タコマで結成されたアメリカのガレージロックバンド。

彼らのアグレッシブでエッジの効いたサウンドは、世界中のパンクやガレージ・ミュージックに大きな影響を与えザ・ホワイト・ストライプスやその他の音楽アーティストにインスピレーションを与えてきた。

バンドは、「ルイ・ルイ」、「スキニー・ミニー」などの初期のロック スタンダードや、「ストリキニーネ」、「サイコ」、「ウィッチ」などのオリジナル曲を演奏した。彼らの曲は通常、単純なコード進行に基づいており、多くの場合、当時としては斬新な速度と音色の攻撃性で演奏され、バンドを、ザ・ストゥージズやザ・クランプスなどの後のパンク・ロックバンドに顕著な影響を与えた。

ニルヴァーナのカート・コバーンは、 CITR-FMでの Nardwar the Human Servietteとのインタビューで、ドラムの音について次のように述べている。 「. . Sonics は非常に安価に 2 つのトラックでレコーディングを行い、ドラムに1つのマイクを使用しただけで、自分が今まで聞いた中で最も素晴らしいドラム サウンドが得られた。今でも大好きなドラムサウンドだ。彼は私が今まで知った誰よりも強く打っているように聞こえる」

