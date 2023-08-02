もらって嬉しい出産祝い COACH CANVAS HI スニーカー スニーカー

メインカラー···パープル
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スニーカー型···ハイカット(High)
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メインカラー···パープル
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商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|コンバース
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|コンバース
|商品の状態
|新品、未使用