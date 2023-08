限定価格セール！ シュプリーム　ニューエラ　ゴアテックス　コラボキャップ　63.5cm キャップ

シュプリームとニューエラとゴアテックスのコラボキャップになります。

キャップの後頭部がウィンドストッパー素材の耳当て?になります。

サイズは8(63.5cm)です。

色はブラックになります。

StockXにて購入しました。

未使用ですが、未開封の新品ではありません。

形崩れしないようダンボールに入れて発送いたします。

カラー···ブラック

supreme new era 63.5

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

