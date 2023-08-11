『1年保証』 GLAMOUR] [HYSTERIC 19AW S N-2B TRIANGLE フライトジャケット

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[HYSTERIC GLAMOUR] 19AW 定価70,400 TRIANGLE WOMAN N-2B フライトジャケット S プリマロフト 02193AB08 ブラック ヒステリックグラマーご覧頂きありがとうございます。状態：美品 サイズ：S採寸は以下になります。肩幅：ラグランの為測定不可身幅：約57センチ着丈：約62.5センチ裄丈：約78.5センチ(素人採寸の為、誤差はお許しください。)デザイン、シルエット共にブランドのこだわりが詰まった一品です。多少の使用感はございますが、全体的なコンディションは良好と思います。購入先：楽天市場お探しの方、この機会にいかがでしょうか。■質問について■•中古品につき神経質な方はご遠慮下さい。 •細かい汚れや小傷はご了承の上ご検討下さい。

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