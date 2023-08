カラー···レッド

柄・デザイン···チェック

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

○アイテム

タグ付き未使用品

ブルーレーベルクリストブリッジ

(BLUE LABEL CRESTBRIDGE)

メガチェック ロングワンピース

ウエストリボン

リボンは取り外し不可

後ろでも結べます

シャツワンピース

○サイズ

サイズ38 M(相当)

肩幅34cm

身幅45cm

袖丈56cm

ウエスト40㎝

着丈120cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

サンプル品

未使用タグ付き

○カラー

赤 レッドベース

マルチカラー

チェック

○素材

ポリエステル65

レーヨン35

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

すり替え防止のためご返品はお受けしておりませんので気になる箇所などはよくご質問されてご納得された上でご購入くださいませ

カラー···レッド柄・デザイン···チェック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬○アイテムタグ付き未使用品ブルーレーベルクリストブリッジ (BLUE LABEL CRESTBRIDGE)メガチェック ロングワンピースウエストリボンリボンは取り外し不可後ろでも結べますシャツワンピース○サイズサイズ38 M(相当)肩幅34cm身幅45cm袖丈56cmウエスト40㎝着丈120cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態サンプル品未使用タグ付き○カラー赤 レッドベースマルチカラーチェック○素材ポリエステル65レーヨン35○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。すり替え防止のためご返品はお受けしておりませんので気になる箇所などはよくご質問されてご納得された上でご購入くださいませ#aluluのお部屋♪0100010わ230500

