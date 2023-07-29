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新しいスタイル アイプリモ　結婚指輪　マリッジリング リング

商品の説明

〔アイプリモ〕マリッジリング
22金　ゴールドリング
モデル名 メテオL
★BVLGARI★ インコントロダモーレ ダイヤリング Pt950 0.32ct
サイズ 11号
カルティエ Cartier ダイヤ スリーカラー リング 9号 K18 仕上済
購入店舗 アイプリモ正規販売店
TIFFANY&Co. ティファニー K18WG フレンドシップリング
状態 1年くらい装着のため、生活傷あり
ジュエリー　プラチナリングpt900
刻印 有
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カラー···シルバー
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お値引きはご遠慮ください。
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宜しくお願い致します。

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〔アイプリモ〕マリッジリングモデル名 メテオLサイズ 11号購入店舗 アイプリモ正規販売店状態 1年くらい装着のため、生活傷あり刻印 有カラー···シルバー材質···プラチナお値引きはご遠慮ください。宜しくお願い致します。

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新しいスタイル アイプリモ　結婚指輪　マリッジリング リング

22分钟前

新しいスタイル アイプリモ　結婚指輪　マリッジリング リング

¥21,000 ¥11,760

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