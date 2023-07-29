新しいスタイル アイプリモ　結婚指輪　マリッジリング リング

〔アイプリモ〕マリッジリング

22金 ゴールドリング

モデル名 メテオL

★BVLGARI★ インコントロダモーレ ダイヤリング Pt950 0.32ct

サイズ 11号

カルティエ Cartier ダイヤ スリーカラー リング 9号 K18 仕上済

購入店舗 アイプリモ正規販売店

TIFFANY&Co. ティファニー K18WG フレンドシップリング

状態 1年くらい装着のため、生活傷あり

ジュエリー プラチナリングpt900

刻印 有

Tiffany ティファニー ヴィンテージ リング 750 K18 13号



アガット K10 リング

カラー···シルバー

☆SALE希少★美品☆【TIFFANY&Co.】スネーク リング 7号 333

材質···プラチナ

mui様専用【Soierie】Connect eight loop ring



カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.30ct G-VS1-3EX #49

お値引きはご遠慮ください。

4℃ ブライダル プラチナ950 ダイヤモンド 6号

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

〔アイプリモ〕マリッジリングモデル名 メテオLサイズ 11号購入店舗 アイプリモ正規販売店状態 1年くらい装着のため、生活傷あり刻印 有カラー···シルバー材質···プラチナお値引きはご遠慮ください。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ダイヤモンド pt900 1.06カラット リングRHC ロンハーマン HARPO スパイニーオイスター ハートリング #13ぱんちゃん様専用‼️k18 ターコイズリング