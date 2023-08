♡ #Sally’s_Closet出品一覧 ♡

【お受験】23区 濃紺ワンピース 日本製 160cm普通体型



PLEATS PLEASE 半袖 ニット ワンピース オレンジ 橙 3 L

★ #TedBaker_Sally ☆

お値下げ⭐︎ルネ ニットワンピース



あおい様専用【EPOCA】新品未使用ワンピース2着

ご覧いただきありがとうございます!

クレージュ ワンピース 美品 未着用



タバサ TABASA タバサエピッチュン 花柄 ブラウス ワンピース

♡こちらはテッドベイカーの正規輸入品です♡

♦️新品未使用品♦️ アナイ ワンピース

♡新作、大人気でオススメ!品薄です〜♡

パリ購入ビンテージワンピ&クラッチ



ラルフローレン新品タグ付き!花柄あざやかプリントジャージータイトワンピース XS

◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫やサイズの確認をお願いいたします。

ラルフローレン♡ ストライプ コットンワンピース ワンポイント刺繍



FOXEY NEW YORK ワンピース ドレス

◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。専用ページよりご購入ください。

FETICO 23ss STRIPE KNIT CARDIGAN ワンピ



伊太利屋オシャレワンピース 定価58000円の品 11号

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

ポール&ジョー ワンピース



no36 美品ベスト 一生三宅プリ―ズプリーズワンピース

サイズ 0、1、2、3、4、5、品薄です。

☆美品☆インゲボルグ ロングカーディガン&ワンピース 黒系



36e22 フォクシー ノースリーブワンピ チェックワンピ パレットリボン 40

0:バスト82 ウェスト66 袖丈21 着丈109

新品未使用タグ付★バナナリパブリック アシンメトリーワンピース

1:バスト86 ウェスト70 袖丈21 着丈110

新品未使用 タグ付き KENZO ワンピース 虎 タイガー

2:バスト90 ウェスト74 袖丈22 着丈111

【美品】M'S GRACY コートワンピース ライトグリーン 半袖 38 リボン

3:バスト94 ウェスト78 袖丈22 着丈112

新品未使用 マッキントッシュロンドン 【L】タンブラーチェックワンピース

4:バスト98 ウェスト82 袖丈23 着丈113

いちごワンピース

5:バスト102 ウェスト86 袖丈23 着丈114

【別注】MERLETTE×TOMORROWLAND ワンピース



45R★二重織オーシャンスモック ユニセックス ギンガムチェック ピンク

素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

バーバリー ブルーレーベル ワンピース サイズ38 M



merlot メルロー ひざ丈ニットワンピース 【フリー】/ケーブル スリット

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

(最終値下げ)FENDI キャミワンピース ロング ビンテージ



❤️23新作 新品♡ SelfPortrait ピンクレースワンピース♡ 753



ADEAM❣️試着のみ美品❤️大人気❗️ツイードAラインワンピース❣️

◆通関の関係で、紙タグが付属してない場合はございます。予めご了承くださいm(._.)m

ピンクハウス ワンピース アウター



美品 ヴィヴィアンタム パワーネット ワンピース 龍 ドラゴン S

◆なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

VALENTINO約56万円キャンディカラーワンピース40



極美品◆エムズグレイシー スパンコール リボン 美ライン ワンピース 38

◆折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。

MILK/メイクルーム ドレス ワンピース



♡新品♡TO BE CHIC ワンピース 40サイズ

◆他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。

定価53900円新品同様タグ付き TOCCA Aleppo ドレス



【新品未使用】セルフォード 花柄ワンピース



【未使用】ワンピース 11号

==============================

高級♡Rene フレアワンピース ノースリーブ ステッチ ダークネイビー S



グレースコンチネンタル ドレス 半額以下

★ #テッドベイカー_Sally ☆

未使用タグ付き⭐︎レオナール⭐︎薔薇柄ワンピース⭐︎黒地⭐︎カンカン素材



FOXEY NEWYORK 21年製 PETAL FLARE DERSS

==============================

美品♡アプワイザーリッシェ フレアーワンピース 完売品 夏 美人百花



2023SS♡新品タグ付♡春夏 オーガニック コットン 新作 可愛い ワンピース



新品未使用イエナIENAリバティワンピース38花柄

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

【シャネル】限定品!ソワレライン最高級シルク&ツィードのワンピドレス05P#38



matohu ワンピース



【美品】エムズグレイシー ワンピース リボンベルト スパンコール ネイビー 42

#ワンピース#ドレス#衣装#パーティー#結婚式#二次会#ウエディング#謝恩会#歓迎会#送別会#発表会#参観日#クラブ#ホステス#モデル#ダンス#TedBaker#テッドベイカー #BCBG #BCBGMAXAZRIA #AliceOlivia #アリス#アリス+オリビア#アリスアンドオリビア#SelfPortrait #セルフポートレイト #DVF #ダイアン#Sandro#サンドロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 新品、未使用

♡ #Sally’s_Closet出品一覧 ♡★ #TedBaker_Sally ☆ご覧いただきありがとうございます!♡こちらはテッドベイカーの正規輸入品です♡♡新作、大人気でオススメ!品薄です〜♡◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫やサイズの確認をお願いいたします。◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。専用ページよりご購入ください。✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜サイズ 0、1、2、3、4、5、品薄です。0:バスト82 ウェスト66 袖丈21 着丈109 1:バスト86 ウェスト70 袖丈21 着丈110 2:バスト90 ウェスト74 袖丈22 着丈111 3:バスト94 ウェスト78 袖丈22 着丈112 4:バスト98 ウェスト82 袖丈23 着丈113 5:バスト102 ウェスト86 袖丈23 着丈114 素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜◆通関の関係で、紙タグが付属してない場合はございます。予めご了承くださいm(._.)m◆なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。◆折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。◆他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。 ============================== ★ #テッドベイカー_Sally ☆ ==============================✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜#ワンピース#ドレス#衣装#パーティー#結婚式#二次会#ウエディング#謝恩会#歓迎会#送別会#発表会#参観日#クラブ#ホステス#モデル#ダンス#TedBaker#テッドベイカー #BCBG #BCBGMAXAZRIA #AliceOlivia #アリス#アリス+オリビア#アリスアンドオリビア#SelfPortrait #セルフポートレイト #DVF #ダイアン#Sandro#サンドロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 新品、未使用

タグ付き新品★グレースコンチネンタル ダブルクロスビジューワンピースマルニ MARNI✴︎ワンピース美品 ミッソーニ 柔らか生地のワンピース極美品 サルバトーレフェラガモ ドレス シルク お刺繍 ワンピース 着物 帯49AV Junko Shimada Aラインワンピース2018年kemono造形プリーツスカート ワンピース ケモノMarionette in my closet room 柄 JSK KCフォーマルワンピース Mサイズ リボンベルト付アンミヌ ワンピースYSL イヴサンローラン ワンピース トップス ブラック