※金曜・土曜に購入していただいた

場合のみ、翌日には発送をいたします。

(タイミングによっては当日可能です)

他の曜日に関しては購入されてから、

今まで購入日から翌日には発送して

おりましたが、翌々日ほどの発送と

なります。

ご了承下さい。

New Balance

CM996 GR2 人気のグレー色

サイズ29.0

(試着もしておりません)

購入して保管していただけですので、

【新品・未使用・タグ付】

正規品です。

「99Xシリーズの第3弾として1988年に登場して以来、その履き心地、デザイン性により、ニューバランスを代表するスタンダードとして現在まで長く愛されるロングセラーモデル「996」。 オリジナルのシルエットを精緻に再現した人気のLIFESTYLEモデル「CM996」を、ニューバランスを代表するベーシックな定番カラーで彩った\"ESSENTIAL PACK\"。 クッション性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールが、快適な履き心地を提供します。」

ダンボール箱にお入れして、ゆうパックにて発送をいたします。

(他サイトでも販売してますので、

早く売れた方を優先します。

重なったとしてもご了承下さい)

※プロフは必ずお読み下さい。

完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。

ご理解頂ける方、よろしくお願いします。

990v3

990v6

m2002r

エメレオンドレ

573

BB550

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

※金曜・土曜に購入していただいた場合のみ、翌日には発送をいたします。(タイミングによっては当日可能です)他の曜日に関しては購入されてから、今まで購入日から翌日には発送しておりましたが、翌々日ほどの発送となります。ご了承下さい。New BalanceCM996 GR2 人気のグレー色サイズ29.0(試着もしておりません)購入して保管していただけですので、【新品・未使用・タグ付】正規品です。「99Xシリーズの第3弾として1988年に登場して以来、その履き心地、デザイン性により、ニューバランスを代表するスタンダードとして現在まで長く愛されるロングセラーモデル「996」。 オリジナルのシルエットを精緻に再現した人気のLIFESTYLEモデル「CM996」を、ニューバランスを代表するベーシックな定番カラーで彩った\"ESSENTIAL PACK\"。 クッション性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールが、快適な履き心地を提供します。」ダンボール箱にお入れして、ゆうパックにて発送をいたします。(他サイトでも販売してますので、早く売れた方を優先します。重なったとしてもご了承下さい)※プロフは必ずお読み下さい。完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方、よろしくお願いします。990v3990v6m2002rエメレオンドレ573BB550

あいうえお様専用ページゆんゆん@プロフィール様専用★レア★コービー7 バルセロナ【新品・未使用】26.5cm チャックテイラー ハイ CT70 ブラウンNEW BALANCE m1500ggy 28.5cm ニューバランスアシックス メタスピード スカイ【送料無料】ナイキ ダンク ロー 27.0 シルバー dunk low NIKENIKE AIR MAX90 PREMIUM Wheat Skulls