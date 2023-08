バイク雑誌のヤングマシンの附録で付いてきたDVDです。

未視聴、新品、未開封です。古くは2002年から2010年までのDVD附録です。

1つ2つ、ビニール破れが有りますが、視聴には問題無しだと思われます。

合計、49枚で有ります。内訳は、2002年が1つ、2003年が四つ、2004年が5つ、

2005年が9つ、2006年が6つ、2007年も6つ、2008年は、2つ、2009年が、3つ、

2010年が1つ、年数不明が、11です。

バイク好きな方、ご購入よろしくお願いします。元払いにて送り届けます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

