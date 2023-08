ご覧いただきありがとうございます。

大きなココマークと

ナンバー5のデザインがインパクト抜群の

CHANEL シャネル No5 ナンバーファイブ チョコバー チェーン トートバッグです✨️

大人カジュアルで存在感のある、シャネルならではの逸品です。

ブランド:CHANEL シャネル

ライン:No5 チョコバー チェーン トートバッグ

カラー:ホワイト系

型番:A18643

シリアルナンバー:7514600 製造番号シールあり

サイズ約:横35cm×縦24cm×マチ23cm

ショルダー:約53cm

仕様:ジップ内ポケットx1

付属品:ギャランティーカード・保存袋・冊子等、画像の分全て付属させていただきます。

かなり前に免税店で購入しましたが、数回程度の使用でその後はクローゼットに保管しておりました。

画像の通りキャンバス生地特有の染みや変色等ありますが、

内側は大きく目立つような傷もなく、持ち手のチェーンも綺麗で、年数を考慮すると比較的良い状態だと思います。

詳細は画像にてご確認いただけますと幸いです。

ハンドルは肩に掛けやすい長さがあり、A4サイズやノートパソコンもゆったりと入るので

通勤通学から普段使いとマルチに大活躍です!

間口も大きく開き使い勝手が良く、マチが大きいので収納力も抜群♪

大容量の収納で丈夫なキャンバス地ですので、カジュアルにもお使いいただけます。

気兼ねなくご使用いただけるトートバッグ、是非いかがでしょうか‪(‪*ˊᵕˋ*)

配達補償付きメルカリ便で大切に発送させていただきます。

よろしくお願いいたします。

ヴィンテージ レア セミショルダーバッグ ショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ №5 No.5 キャンバス チョコ 白 レッド シルバー ブラック

他サイトにも出品中のため、コメントの途中でも

先にご購入いただいたお客様を優先させていただきます。

神経質な方や真新しい完美品をお求めの方はご購入をお控えください。

0608-0529.592505

カラー···ホワイト

トートバッグ種類···トートバッグ

素材···綿(キャンバス/帆布)

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

特徴···A4サイズ収納可(大容量)

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

