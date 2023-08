熱販売 岡宮来夢 名古屋城ライブ2021振替公演 DVD 未開封 アイドル

岡宮来夢 名古屋城 特別ライブ

DVD2枚組

三方背ケース+40Pスペシャルフォトブックレット付

内容

本編 / 特典映像

本編内容(おひるの部)

LIVE

ソライロ / 朔を見る / 真冬のスピカ / 渡り / 疾風 / Wherever you are / Recovering / Don't tell me lies / 雪のせい / 親愛なる君に

本編内容(よるの部)

LIVE

ソライロ / 朔を見る / 真冬のスピカ / Breath of memories / 疾風 / 不良品シンドローム / Recovering / Don't tell me lies / 雪のせい / 親愛なる君に

未開封品、即購入可

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

