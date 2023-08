良品 40s 米軍 実物 USARMY M43 HBT フィールド ビッグサイズ ヘリンボーン ミリタリー カーゴ パンツ オリジナル ヴィンテージ M51 102cm

■ 40s US Army HBT M-43 Pants ■

1940年代製 米軍実物 大戦ヴィンテージ。

M-43 HBT フィールドパンツ。

13スターボタン、ヘリンボーン素材。

貴重なビッグサイズ!

カラー : カーキ

マテリアル : コットン

コンディション : 状態良好です。

サイズ : XXL相当

ウエスト : 102cm

股上 : 35cm

股下 : 70 cm

もも幅 : 39cm

裾幅 : 28cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

