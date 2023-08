ご覧頂きありがとうございます。

こちらは 60s ヴィンテージ 実物 米軍 US-ARMY ベイカーパンツ (ユーティリティパンツ) 。

10年ほど前にヴィンテージショップで購入し未着用でした。

ベイカーパンツは軍ものの中でも主に作業用として使用されていた側面が大きいため状態の良いものは少ないですが、

この度出品のこちらは、フラッシャーこそ付属しないものの着用感ほぼ感じられずデッドストックを数回ウォッシュした程度で汚れやダメージ無く非常に良い状態です。

1964年会計の記載があります。

特有の光沢ある生地やサイドアジャスター、ツヤ感ある平ボタンなど、この年代以降は見られなくなるヴィンテージ感満載のディテールも見どころです。

(あくまで60年前の軍用品となりますためヴィンテージ品に理解の無い方はお控えください)

サイズ表記はウエスト34インチ、レングス33インチのゴールデンサイズ。

以下実寸をご参照ください。

ウエスト:83cm

(アジャスター使用で80cm)

総丈:113.5cm

ワタリ:35cm

股下:79cm

裾幅:23.5cm

(素人寸につき多少の誤差はご了承ください)

シンプルな中にこだわりのディテールが詰まったこちらは、ANATOMICA アナトミカやYAECA ヤエカ、COMOLI コモリ、RRL ダブルアールエルのようなブランドと相性抜群です。

supreme シュプリーム 等のストリートなスタイルにもはまる、振り幅の広いアイテムです。

特にUSMC、USNAVY等のミリタリーアイテムがお好きな方は1着あると重宝すると思います。

ご検討ください。

送料当方負担につき簡易梱包となりますのでご了承下さい。

▪️即購入歓迎▪️です。

また、メルカリの規約上、いかなる場合でも

最初に購入なさった方が最優先です。

よろしくお願いします。

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

