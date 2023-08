新品未使用【STYLE】HOODED BEDALE SL/フーデッド ビデイル SL サイズS

BARBOURの定番スタイルに現代性を持たせたSLシリーズ。絶大な人気を誇る「BEDALE SL」にマウンテンパーカーのようなフード一体型のフードをつけ、アップデートすることで更に着易くなったモデルです。

BEDALEの特徴的なディテールはそのままに、首元まで閉めれるジップや首元に配したドローコードが特徴的なデザインとなっています。人気のアイテムを撥水素材で展開。

素材:表地 ポリエステル 55%

綿 45%

裏地 綿 100%

袖裏 ナイロン 100%

内側(下部) ナイロン 100%

リブ アクリル 100%

サイズ:S ※画像10枚目ご参照ください

定価: 6万円弱

新品未使用品・タグ付きです。気に入って購入しましたが、出番がなく使用してませんので出品いたします。購入後、自宅保管しておりましたので細かい部分はご了承ください。

【FABRIC】

撥水機能のある2layer素材を使用しています。

※撥水効果は着用回数により効果は弱くなっていきます。

※撥水加工は完全防水ではありません。長時間の使用や豪雨の際に水が染み込んでくることがあります。ご使用の際はご注意ください。

ノンワックス素材のBarbour製品をお探しの方にお薦めのモデルです。

《WHITE LABEL》

アウターウェアを中心にニット・パンツ・シャツ・Tシャツ・シューズなど、コーディネート全てをバランスよくBarbourで揃えられるトータルコレクションです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 新品、未使用

