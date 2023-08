2022年激安 新品 エレメンツアッシュ カーディガン トップス 黒 レース カーデ ブローチ カーディガン/ボレロ

エレメンツアッシュの #HAKUEI さん( #PENICILLIN )デザイン

のコラボ商品のレースカーディガンです。

着丈:48cm

肩幅:36cm

袖丈:60cm

素材:表地 ポリエステル100% 別地 ポリエステル100%

新品 エレメンツアッシュ カーディガン トップス 黒 レース カーデ ブローチ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

