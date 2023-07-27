沸騰ブラドン 日本製 希少 CICATA ストライプコート シカタ トレンチコート

趣味が変わってしまい出品することにしました(´ー｀)
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プロフィールの確認もお願いしますm(_ _)m
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購入価格：約¥45000
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肩幅約46、袖丈約64、着丈約93、身幅52約センチです！
【極美品】バーバリーブラックレーベル Lサイズ トレンチコート ライナー&ベルト
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自分の大事なコレクションから出しているので、今はあまり出回らないアイテム、サイズ、良い状態のものが多く、希少だと思いますので、この際にご検討宜しくお願い致します！
Yohji Yamamoto pourhomme モヘア ガウンコート フリンジ
アレキサンダーマックィーン トレンチコート 44 黒
あくまで自宅保管なので、100%完璧な状態ではないことだけご理解くださいm(_ _)m
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何かと多忙なもので、少し連絡や発送が遅れる場合があります。
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マッキントッシュ(Mackintosh) トレンチコートメンズ
他でも出品しておりますので、売り切れの場合がございますが、ご了承くださいませm(_ _)m
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質問があればお気軽にどうぞ(^_^)
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【希少】Mackintosh × ポールスミス ゴム引き トレンチコート L
商品の情報
|商品のサイズ
|M
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|シカタ
|商品の状態
|傷や汚れあり
80s USA製 LONDON FOG ロンドンフォグ トレンチコート 38S
ラルフローレン 一枚袖 ロングトレンチコート アイボリー 90年代香港製
バーバリーロンドンのトレンチコート Burberry
趣味が変わってしまい出品することにしました(´ー｀)プロフィールの確認もお願いしますm(_ _)m購入価格：約¥45000肩幅約46、袖丈約64、着丈約93、身幅52約センチです！自分の大事なコレクションから出しているので、今はあまり出回らないアイテム、サイズ、良い状態のものが多く、希少だと思いますので、この際にご検討宜しくお願い致します！あくまで自宅保管なので、100%完璧な状態ではないことだけご理解くださいm(_ _)m何かと多忙なもので、少し連絡や発送が遅れる場合があります。他でも出品しておりますので、売り切れの場合がございますが、ご了承くださいませm(_ _)m質問があればお気軽にどうぞ(^_^)ヴィンテージエンジニアドガーメンツニードルスneedlesラルフローレンBEAMSビームスnanouniverseナノユニバースUNITEDARROWSユナイテッドアローズURBAN RESEARCHアーバンリサーチSHIPSシップスSTUDIOUSBshopHAVERSACKGUジーユーUNIQLOユニクロMUJI無印古着
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