【最新入荷】 デロンギオイルヒーター HJ0812 オイルヒーター

中古品の為ご理解の上ご購入お願いいたします

デロンギオイルヒーター HJ0812

純正の包装箱と取扱説明書も同送致します。

【専用】 コロナ ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機



デロンギ Delonghi オイルヒーター RHJ21F0812 / グレー



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詳細

オイルレスヒーター♪1200W 電気 速暖軽量 タッチパネル ラジエーター式♪

サイズ:約幅260×奥行420×高さ640mm

デロンギオイルヒーター HJ0812

本体重量:約12kg

【専用】 コロナ ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機

素材・材質:放熱板/0.6mm鋼板、コントロール部/PA(ポリアミド(ナイロン))6

デロンギ Delonghi オイルヒーター RHJ21F0812 / グレー

原産国:中国

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電源:AC100V 50/60Hz

オイルレスヒーター♪1200W 電気 速暖軽量 タッチパネル ラジエーター式♪

消費電力:1200W(弱/500、中/700、強/1200)

デロンギオイルヒーター HJ0812

保証期間:3年間

【専用】 コロナ ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機

適用畳数:最低/8畳※日本電気工業会自主基準、最高/10畳※デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5度・5面接触

デロンギ Delonghi オイルヒーター RHJ21F0812 / グレー

コード長:約2.3m

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タイマー:電子式 24時間ON/OFFタイマー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

中古品の為ご理解の上ご購入お願いいたします純正の包装箱と取扱説明書も同送致します。詳細サイズ:約幅260×奥行420×高さ640mm本体重量:約12kg素材・材質:放熱板/0.6mm鋼板、コントロール部/PA(ポリアミド(ナイロン))6原産国:中国電源:AC100V 50/60Hz消費電力:1200W(弱/500、中/700、強/1200)保証期間:3年間適用畳数:最低/8畳※日本電気工業会自主基準、最高/10畳※デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5度・5面接触コード長:約2.3mタイマー:電子式 24時間ON/OFFタイマー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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