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【最新入荷】 デロンギオイルヒーター HJ0812 オイルヒーター

商品の説明

中古品の為ご理解の上ご購入お願いいたします
デロンギオイルヒーター HJ0812
純正の包装箱と取扱説明書も同送致します。
【専用】　コロナ　ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機

デロンギ Delonghi オイルヒーター　RHJ21F0812 / グレー

パセコ石油ストーブ　新品未使用　送料込み
詳細
オイルレスヒーター♪1200W 電気 速暖軽量 タッチパネル ラジエーター式♪
サイズ:約幅260×奥行420×高さ640mm
デロンギオイルヒーター HJ0812
本体重量:約12kg
【専用】　コロナ　ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機
素材・材質:放熱板/0.6mm鋼板、コントロール部/PA(ポリアミド(ナイロン))6
デロンギ Delonghi オイルヒーター　RHJ21F0812 / グレー
原産国:中国
パセコ石油ストーブ　新品未使用　送料込み
電源:AC100V 50/60Hz
オイルレスヒーター♪1200W 電気 速暖軽量 タッチパネル ラジエーター式♪
消費電力:1200W(弱/500、中/700、強/1200)
デロンギオイルヒーター HJ0812
保証期間:3年間
【専用】　コロナ　ノイルヒート CHS-15A 2020年製 電気暖房機
適用畳数:最低/8畳※日本電気工業会自主基準、最高/10畳※デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5度・5面接触
デロンギ Delonghi オイルヒーター　RHJ21F0812 / グレー
コード長:約2.3m
パセコ石油ストーブ　新品未使用　送料込み
タイマー:電子式 24時間ON/OFFタイマー

オイルレスヒーター♪1200W 電気 速暖軽量 タッチパネル ラジエーター式♪

商品の情報

商品の状態未使用に近い

デロンギオイルヒーター HJ0812
中古品の為ご理解の上ご購入お願いいたします純正の包装箱と取扱説明書も同送致します。詳細サイズ:約幅260×奥行420×高さ640mm本体重量:約12kg素材・材質:放熱板/0.6mm鋼板、コントロール部/PA(ポリアミド(ナイロン))6原産国:中国電源:AC100V 50/60Hz消費電力:1200W(弱/500、中/700、強/1200)保証期間:3年間適用畳数:最低/8畳※日本電気工業会自主基準、最高/10畳※デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5度・5面接触コード長:約2.3mタイマー:電子式 24時間ON/OFFタイマー

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35分钟前

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8d0aab

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8d0aab
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デロンギ オイルヒーター HJ0812の製品情報 |ゼロ風暖房デロンギ

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