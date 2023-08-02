豊富なギフト 新品　MM6 メゾンマルジェラ　38 ロゴTシャツ　オーバーサイズ　シャツ　M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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着丈72㌢、身幅59㌢、袖丈20.5㌢、肩幅51㌢

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2回着♡ フォクシー 掲載 ニット トップス シェル FOXEY ロゴ入り♪

定価：30800円

山本様専用 IENA コットンストレッチ ネオワイドクループルオーバー



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MM6 メゾンマルジェラのオーバーサイズ、ロゴTシャツになります。

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大きくロゴがフロントにあり、インパクトのあるTシャツです。素材はコットン100%で、パリッとしたシャツ生地でラフに着て頂いても上品な感じになります。

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薄手ですので透け感あります。

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気にって買ったのですが太ってしまい、、

※Tシャツのみの発送となります。ハンガー、ビニール等は付属しません。

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※すり替え防止の為、返品受付はしておりません。

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※神経質な方のご購入はお控えくださいませ。

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※気持ちの良いお取引が出来る様に心がけております。

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カラー···ホワイト

UN3D. サークルカットTシャツ

季節感···春、夏、秋

モンクレールジェントルモンスター コラボTシャツ

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グリード 半袖 ほぼ未使用 最終価格

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

大きいサイズ46＊２３区 春夏 清涼感コンビペプラム トップス＊自由区ICB組曲

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

※プロフ必読、お願い致しますm(_ _)m※基本的にご購入後(お支払い完了後)の当日、又は翌日に発送可能です。※お値下げはご遠慮くださいませ。※ご質問はお気軽にコメントしてください。※新品、未使用、正規品で間違いありません。【新品】MM6 MAISON MARGIELA／エムエムシックス メゾンマルジェラS52NC0280S47294レディースロゴTシャツカラー：ホワイトサイズ：38(約)着丈72㌢、身幅59㌢、袖丈20.5㌢、肩幅51㌢素材：コットン100%定価：30800円MM6 メゾンマルジェラのオーバーサイズ、ロゴTシャツになります。大きくロゴがフロントにあり、インパクトのあるTシャツです。素材はコットン100%で、パリッとしたシャツ生地でラフに着て頂いても上品な感じになります。薄手ですので透け感あります。畳ジワは御了承お願いいたします。他のサイズも出品しております。#MM6メゾンマルジェラ他のサイズ※Tシャツのみの発送となります。ハンガー、ビニール等は付属しません。※すり替え防止の為、返品受付はしておりません。※神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※気持ちの良いお取引が出来る様に心がけております。よろしくお願いいたしますm(_ _)m#MM6 #MAISONMARGIELA #エムエムシックスメゾンマルジェラ #エムエム6 #メゾンマルジェラ #Tシャツ #ホワイト #プレゼント #ギフトカラー···ホワイト季節感···春、夏、秋ネック···クルーネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖

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