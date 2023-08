2022人気特価 ポケモンカード/プレシャスコレクターボックス ポケモンカードゲーム

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。

ポケモンカードゲーム ソード&シールド プレシャス コレクターボックスの出品になります。

新品未開封

プレシャスコレクターBOX 1個

内容物

・特製ディスプレイフレーム×1個

・特製コレクションファイル×1個

・特製カードボックス×1個

・仕切り板×5枚

・プロモカード「ピカチュウ」×1枚

ポケモンセンターオンラインで購入しました。

発送の際はポケモンセンターオンラインのダンボールをそのまま利用して発送致します。

現在は未開封でありますが、出品の際は中の箱に入っている納品書を取り出しますので一度箱を開けてしまいますがご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

