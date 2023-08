【35％OFF】 【新品未使用】TOMORROWLAND別注スタンスミス ホワイト＆オフホワイト スニーカー

TOMORROWLAND スタンスミス [STAN SMITH] フットウェアホワイト/グリーン/オフホワイト GW6215

サイズ 27cm

新品・未使用品です。

箱ありますが一部破れがありますのでおまけ程度にお考え下さい(靴そのものには影響ございません)。

また替えの靴紐(白)を紛失しございませんので予めご了承下さい。

靴紐の先端がゴールドになっており高級感あります。

この製品は、高機能リサイクル素材シリーズの一つ、プライムグリーンを採用。アッパーの50%はリサイクル素材でできていて、バージンポリエステルは不使用。

※当商品はあくまで自宅保管品です。

素人検品でありますので恐縮ですが、

神経質な方はご購入をお控え下さい。

※大幅なお値下げ承れません。送料・手数料がありますので、お値下げできないものもあります。

※簡易/リサイクル梱包 (ショップの袋など利用あり)

※写真の写りや色については、PC、スマホ環境や撮影時の光の当たり具合で見え方が変わって参ります。予めご了承く願います。

(返品、クレームについてもお控えください)

supreme

シュプリーム

the north face

ザ ノースフェイス

levi's

リーバイス

new balance

ニューバランス

essentials

エッセンシャル

Nike

ナイキ

Jordan

ジョーダン

adidas

アディダス

yeeze boost

イージーブースト

journal standerd

ジャーナルスタンダード

journal standerd relume

ジャーナルスタンダード レリューム

EDIFICE

エディフィス

EDIFICE 417

エディフィス 417

baycrews

ベイグルーズ

コンバース、オニツカタイガー

スタンスミス、スーパースター、キャンパス、VANS

SHIPS、BEAMS、STUDIOUS、United Arrows、A.P.C、TK タケオキクチ、URBANRESARCH

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

