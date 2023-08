【ブランド】

UGG CA805 V2 Animalスニーカー

マイケル コース

【カラー】

ピンク

【サイズ】

24.5cm

【状態】

B

S・・・新品

A・・・ほぼ未使用

B・・・目立つ傷や汚れなし

C・・・やや傷や汚れ、使用感あり

D・・・傷や汚れあり

一点しかございませんので、ぜひ早めにお求めください。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

★ピンクのスパンコールで華やかな雰囲気な一足

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

● 出品中の商品は全て、鑑定済みの本物(正規品)のみ出品しております。

●こちらはUSED品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。

●素人検品なのでシミやほつれなど確認できないものもある可能性がござます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●素人撮影のため、可能な限り実物と画像を統一しておりますが、お手持ちのスマートフォンによっては色が異なって見える場合がございますのでご了承下さい。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

メンズに人気なブルガリ、ポールスミスやポロラルフローレン

さらには若者から大人までバレンシアガやジバンシー、ダンヒル

レディース人気のイヴサンローラン(YSL)、バーバリーやセリーヌ、マイケルコース

そして王道のディオールやルイヴィトン、シャネルやグッチやエルメス、フェラガモなど

様々なブランドをそろえております。

高級感あふれるデザインと素材でフォーマルやパーティー、ビジネスシーン、もちろん普段使いにもぜひ。

流行なまのから2022年海外人気トレンド商品までどうぞご覧下さい。

シーンに合わせてエナメルやレザー(本革)

シーズンではサンダル、ミュールやブーツ、パンプスがございます。

ハイヒールやローヒール、カジュアルなスニーカーやフラットシューズも◎

サイズはX・S・M・L・F様々!

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

#U06791

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】マイケル コース【カラー】ピンク【サイズ】24.5cm【状態】BS・・・新品A・・・ほぼ未使用B・・・目立つ傷や汚れなしC・・・やや傷や汚れ、使用感ありD・・・傷や汚れあり一点しかございませんので、ぜひ早めにお求めください。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★ピンクのスパンコールで華やかな雰囲気な一足 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄● 出品中の商品は全て、鑑定済みの本物(正規品)のみ出品しております。●こちらはUSED品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。●素人検品なのでシミやほつれなど確認できないものもある可能性がござます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。●素人撮影のため、可能な限り実物と画像を統一しておりますが、お手持ちのスマートフォンによっては色が異なって見える場合がございますのでご了承下さい。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄メンズに人気なブルガリ、ポールスミスやポロラルフローレンさらには若者から大人までバレンシアガやジバンシー、ダンヒルレディース人気のイヴサンローラン(YSL)、バーバリーやセリーヌ、マイケルコースそして王道のディオールやルイヴィトン、シャネルやグッチやエルメス、フェラガモなど様々なブランドをそろえております。高級感あふれるデザインと素材でフォーマルやパーティー、ビジネスシーン、もちろん普段使いにもぜひ。流行なまのから2022年海外人気トレンド商品までどうぞご覧下さい。シーンに合わせてエナメルやレザー(本革)シーズンではサンダル、ミュールやブーツ、パンプスがございます。ハイヒールやローヒール、カジュアルなスニーカーやフラットシューズも◎サイズはX・S・M・L・F様々! ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄#U06791

