実家が孫が来た時用に購入してくれていたのですが、実際使った事があったか?と思い出す事も出来ないほど使用しておらず見た目はほぼ新品です。

コンビ ネルームNF600 エッグショック モカブラウン 日除け付き 新生児〜



神戸市灘区まで取りに来ていただける場合6000円値引きいたします。

定価88,000円(税込)

以下メーカーHPより抜粋

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

コンビ ホワイトレーベルの「ネルーム ISOFIX エッグショック NF-800」は、ベッドのような心地よさとコンビならではのすぐれた安全性能を併せ持った、人気の回転式チャイルドシートです。

従来品よりもさらに大きくなった幌が紫外線をおよそ99%カットし、赤ちゃんを強い日差しや紫外線から守ります。

ほかにも、コンビ独自の衝撃吸収素材「エッグショック」から登場した洗える衝撃吸収素材「エッグショックQnew」を搭載し、安全性を保ちながら清潔さを実現しています。

適応体重は18kgまで、年齢では新生児から4歳ごろを目安に使うことができます。座席への取り付けはISOFIXで行うタイプで、安全基準「UN R44/04」に適合しています。

コンビ ホワイトレーベル ネルーム ISOFIX エッグショック NF-800

本体重量:12.5kg

サイズ:(後ろ向き時)W460×D655~775×H655~755mm(サポートレッグ含まず)

■対象年齢

新生児~4才頃まで 体重18kg以下

■ISOFIX(アイソフィックス)採用!

よりカンタン・確実なチャイルドシートの装着

■一歩進んだベッド型!

ゆび一本360度ターン、ゆび一本でクルット回転!操作が快適

■前向きでも後ろ向きでも

快適な姿勢をサポート「3段階リクライニング」×首から頭をしっかり支える「8段階ヘッドレスト」=後ろ向きで24シーン

■説明書

https://www.combi.co.jp/soudan/manual/img/pdf/CS_neroomisoeg-nf159716040.pdf

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 未使用に近い

