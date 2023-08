Snow Peak TAKIBI Vest L size Olive 焚火ベストです。

ブランド:SNOW PEAK スノーピーク

商品名 :TAKIBI Vest 焚火ベスト

商品品番:JK-22AU10204BK

カラー :Black ブラック

サイズ : L

サイズ:総丈69.5cm×着丈47cm×身幅61.5cm

定価37,400円

国内正規品取扱店にて購入

新品、未使用、タグ付き

即購入可

アップデートした、新しい「TAKIBIシリーズ」

難燃性、撥水を兼ね備えたTAKIBIファブリックをアップデートしました。経糸アラミド×アラミドの交撚糸、ヨコ糸アラミド×オーガニックコットン(インド産、GOTS認証取得)にすることにより生地にハリを持たせることができ、天然素材の着こんでいくほど生地が柔らかくなり馴染んでいく感覚を楽しめる素材になりました。生地は、新潟県見附市にて製織しております。急な気候変化には撥水機能が効果を発揮し、焚火を安全に楽しく楽しむために難燃性を備えております。キャンプシーンだけでなく、生地はナチュラルな風合いがあり、日常使いにも適しております。大きなポケットもあるので、カバンを持ちたくないとき、荷物が多くないときの日常のお出かけシーンでも大活躍するベストです。

原産国 :中国

素材:67% Aramid, 33% Cotton

mont-bell モンベル

Patagonia パタゴニア

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

