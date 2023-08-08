【即発送可能】 Pro Surface 3 4GB i5-4300U タブレット

不要になったため出品します。

docomo iPad mini3 WiFi+セルラーモデル 16GB 本体



Apple iPad 10.2インチ 第7世代 wifi

タブレット本体は画面傷なし、筐体にも目立った傷無しのため、全体的にきれいかと思います。

iPad mini4 16GB ジャンク品

タイプカバーには若干の使用感があります。

iPadpro 11インチ 第3世代



iPad Air 第5世代 ブルー64GB

商品内容

Lenovo Ideapad Duet 10.1インチ、タッチペン&マウス付き

PC本体

中古★IPAD PRO 11インチ WI-FI 256GB 2018★第１世代★

タイプカバー×1

iPad mini6 64GB Wifi＋Cellularモデル

電源コード×1

【超美品】Ipad Air第4世代 Wifi キーボード付きOffice使用可能



iPad 第6世代 SIMロック解除済 32GB ピンク

画面サイズ: 12 インチ

【値下げ】iPad mini 4 & iPad第3世代セット

画面解像度: 2160x1440

iPad mini 4 セルラーモデル シルバー

OS種類: Windows 8.1 Pro Update 64bit

Wacom Cintiq 16 FHD DTK1660K1D

ストレージ容量: 128GB

Amazon fire HD 10 キーボードセット キンドルファイア

メモリ: 4GB

10.5 iPad Pro

CPU: Core i5

送無★ipadpro11ケースペンシルタッチペンケーブル保護シート

重量: 800 g

HUAWEI TECHNOLOGIES MateBook MATEBOOK M…

幅: 292.1 mm

タブレット 本体 10インチ 人気 Android11

高さ: 9.1 mm

★美品★シムフリー★KYOCERA Qua tab QZ10 オフホワイト

奥行: 201.4 mm

⭐️大画面・高速ストレージ搭載⭐️Android 12 タブレット10インチ

カラー: シルバー

未使用に近い ケースフィルム付き iPad Pro 11インチ 256GB

本体カードスロット: microSDカード

iPad Air2 第2世代 64GB WIFIモデル

本体インターフェース: USB

Surface Go 2 メモリ4GB 64GB タイプカバー付

カメラ画素数: 500 万画素

【ジャンク】iPad Pro11インチ 第1世代



【凛さま専用】iPad Pro 11インチ wifiモデル 第4世代

#マイクロソフト

ipad 第5世代 本体のみ



バッテリー良い iPad 第５世代 Wi-Fi + Cellular 32GB

OS種類...Windows

DELLノートパソコン

ストレージ容量...128GB

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

不要になったため出品します。タブレット本体は画面傷なし、筐体にも目立った傷無しのため、全体的にきれいかと思います。タイプカバーには若干の使用感があります。商品内容PC本体タイプカバー×1電源コード×1画面サイズ: 12 インチ画面解像度: 2160x1440OS種類: Windows 8.1 Pro Update 64bitストレージ容量: 128GBメモリ: 4GBCPU: Core i5重量: 800 g幅: 292.1 mm高さ: 9.1 mm奥行: 201.4 mmカラー: シルバー本体カードスロット: microSDカード本体インターフェース: USBカメラ画素数: 500 万画素#マイクロソフトOS種類...Windowsストレージ容量...128GB

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆新品ケース付き☆大容量☆良品☆Apple iPad mini 2☆新品未開封 Android 11 タブレット 10インチ Wi-fiモデルiPad Pro 12.9インチ （第3世代）Wi-Fiモデル 64GBSurface pro X & キーボードセット［美品］iPad mini 3 Wi-Fi Cellular 16GB Silver