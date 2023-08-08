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【即発送可能】 Pro Surface 3 4GB i5-4300U タブレット

商品の説明

不要になったため出品します。
docomo iPad mini3 WiFi+セルラーモデル 16GB 本体

Apple iPad 10.2インチ 第7世代 wifi
タブレット本体は画面傷なし、筐体にも目立った傷無しのため、全体的にきれいかと思います。
iPad mini4 16GB ジャンク品
タイプカバーには若干の使用感があります。
iPadpro 11インチ 第3世代

iPad Air 第5世代　ブルー64GB
商品内容
Lenovo Ideapad Duet 10.1インチ、タッチペン&マウス付き
PC本体
中古★IPAD PRO 11インチ WI-FI 256GB 2018★第１世代★
タイプカバー×1
iPad mini6 64GB Wifi＋Cellularモデル
電源コード×1
【超美品】Ipad Air第4世代 Wifi キーボード付きOffice使用可能

iPad 第6世代 SIMロック解除済 32GB ピンク
画面サイズ: 12 インチ
【値下げ】iPad mini 4 & iPad第3世代セット
画面解像度: 2160x1440
iPad mini 4 セルラーモデル シルバー
OS種類: Windows 8.1 Pro Update 64bit
Wacom Cintiq 16 FHD DTK1660K1D
ストレージ容量: 128GB
Amazon fire HD 10 キーボードセット キンドルファイア
メモリ: 4GB
10.5 iPad Pro
CPU: Core i5
送無★ipadpro11ケースペンシルタッチペンケーブル保護シート
重量: 800 g
HUAWEI TECHNOLOGIES MateBook MATEBOOK M…
幅: 292.1 mm
タブレット　本体　10インチ　人気　Android11
高さ: 9.1 mm
★美品★シムフリー★KYOCERA Qua tab QZ10 オフホワイト
奥行: 201.4 mm
⭐️大画面・高速ストレージ搭載⭐️Android 12 タブレット10インチ
カラー: シルバー
未使用に近い　ケースフィルム付き　iPad Pro 11インチ 256GB
本体カードスロット: microSDカード
iPad Air2 第2世代 64GB WIFIモデル
本体インターフェース: USB
Surface Go 2 メモリ4GB 64GB タイプカバー付
カメラ画素数: 500 万画素
【ジャンク】iPad Pro11インチ 第1世代

【凛さま専用】iPad Pro 11インチ wifiモデル 第4世代
#マイクロソフト
ipad 第5世代 本体のみ

バッテリー良い　iPad 第５世代 Wi-Fi + Cellular　32GB
OS種類...Windows
DELLノートパソコン
ストレージ容量...128GB

☆新品ケース付き☆大容量☆良品☆Apple iPad mini 2☆

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品未開封 Android 11 タブレット 10インチ Wi-fiモデル

iPad Pro 12.9インチ （第3世代）Wi-Fiモデル 64GB

Surface pro X & キーボードセット［美品］

iPad mini 3 Wi-Fi Cellular 16GB Silver
不要になったため出品します。タブレット本体は画面傷なし、筐体にも目立った傷無しのため、全体的にきれいかと思います。タイプカバーには若干の使用感があります。商品内容PC本体タイプカバー×1電源コード×1画面サイズ: 12 インチ画面解像度: 2160x1440OS種類: Windows 8.1 Pro Update 64bitストレージ容量: 128GBメモリ: 4GBCPU: Core i5重量: 800 g幅: 292.1 mm高さ: 9.1 mm奥行: 201.4 mmカラー: シルバー本体カードスロット: microSDカード本体インターフェース: USBカメラ画素数: 500 万画素#マイクロソフトOS種類...Windowsストレージ容量...128GB

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29分钟前

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Microsoft Surface Pro 3 Core i5-4300U 1.9GHz 4GB 128GB 12in Win 10 Pro (NO Surface Pen Included) (MQ2-00019-CR) (Renewed)

Microsoft Surface Pro 3 Core i5-4300U 1.9GHz 4GB 128GB 12in Win 10 Pro (NO Surface Pen Included) (MQ2-00019-CR) (Renewed)


Microsoft Surface Pro 3 Core i5-4300U 1.9GHz 4GB 128GB 12in Win 10 Pro (NO Surface Pen Included) (MQ2-00019-CR) (Renewed)

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Microsoft Surface Pro 3 i5-4300U 4GB 128GB W10 Pro (Model 1631) - Silver (Refurbished)

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Microsoft Surface Pro 3 12-Inch Tablet (Intel i5-4300U 1.9GHz,256 GB, 8GB RAM, 5MP Camera, Media Card Reader, Windows 8.1 Pro)

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Microsoft Surface Pro 3 i5-4300U 4GB 128GB W10 Pro (Model 1631

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