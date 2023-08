■カラー・・・ブラック、黒

■型番・・・N°H1376-F71246

■サイズ

上部横50

下部横33

高さ28

マチ9.5

ベルト最小112

最大192

(本体含めた数値です)

※測り方の違いで誤差はありますのでご了承下さい。

■素材・・・PVCコーティングキャンバス×レザー

■収納

間口:ファスナー開閉/ファスナー収納1/

ポケット2/カードポケット1

外側:ファスナー開閉/ポケット3

内側:マグネット開閉

角スレやダメージ等なく

金具も極少量の小傷程しかなく美品ですが

あくまで人の手に渡ったものなので

完璧を求める方はご遠慮下さい。

たくさん入るので

普段使い、通勤、通学はもちろんのこと

お土産などで荷物が多くなる

旅先や出張などにも最適です。

即購入可能です。

値下げも可能ですので

気になった方は

希望金額コメント下さい。

発送についてはコンパクトにして

包装しますのでご了承下さい。

基本的には当日〜2日で発送できますが、

出張などで家を空けている場合がございますので、

急ぎの方は購入前にコメントで

確認お願いします。

cg29498040

シグネチャー 斜め掛け クロスボディ、ビジネスバッグ、袈裟掛け、肩掛け、A4可、長財布可、ペットボトル可、iPad可、ノートパソコン可、ホースキャリッジ、ユニセックス、メンズ、レディース、F71246、総柄、ロゴ、チャーム付き、革、船形、舟型、

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

■カラー・・・ブラック、黒■型番・・・N°H1376-F71246■サイズ上部横50下部横33高さ28マチ9.5ベルト最小112 最大192(本体含めた数値です)※測り方の違いで誤差はありますのでご了承下さい。■素材・・・PVCコーティングキャンバス×レザー■収納 間口:ファスナー開閉/ファスナー収納1/ ポケット2/カードポケット1 外側:ファスナー開閉/ポケット3 内側:マグネット開閉角スレやダメージ等なく金具も極少量の小傷程しかなく美品ですがあくまで人の手に渡ったものなので完璧を求める方はご遠慮下さい。たくさん入るので普段使い、通勤、通学はもちろんのことお土産などで荷物が多くなる旅先や出張などにも最適です。即購入可能です。値下げも可能ですので気になった方は希望金額コメント下さい。発送についてはコンパクトにして包装しますのでご了承下さい。基本的には当日〜2日で発送できますが、出張などで家を空けている場合がございますので、急ぎの方は購入前にコメントで確認お願いします。cg29498040シグネチャー 斜め掛け クロスボディ、ビジネスバッグ、袈裟掛け、肩掛け、A4可、長財布可、ペットボトル可、iPad可、ノートパソコン可、ホースキャリッジ、ユニセックス、メンズ、レディース、F71246、総柄、ロゴ、チャーム付き、革、船形、舟型、

