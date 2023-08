通勤用に購入しましたが、一回り小さい物を購入し、使用機会がないので出品します。

◆新品未使用

◆写真撮影のため一度袋から出しました

メーカー:ビクトリノックス(Victorinox)

サイズ:18×34×46cm

容量:28L

重量:1500g

色:グレー×ブラウン

素材:ポリエステル(リサイクル素材の「ニューワ」)

アクセントには天然皮革

その他:

アーキテクチャー アーバン コレクション

17インチPCまたはiPadなど10インチタブレットが収納できるパッド入りのリアコンパートメント

#Victorinox

#ビクトリノックス

#ARCHITECTUREURBAN

#ARCHITECTURE

#URBAN

#アーキテクチャーアーバン

#ラート

#通勤用

#登山用

#リュック

#パックパック

容量...20〜29L

カラー...ブラック

シーン/種類...タウンユース(普段使い), ビジネス

容量...20〜29L

商品の情報 ブランド ビクトリノックス 商品の状態 新品、未使用

通勤用に購入しましたが、一回り小さい物を購入し、使用機会がないので出品します。◆新品未使用◆写真撮影のため一度袋から出しましたメーカー:ビクトリノックス(Victorinox)サイズ:18×34×46cm容量:28L重量:1500g色:グレー×ブラウン素材:ポリエステル(リサイクル素材の「ニューワ」)アクセントには天然皮革その他:アーキテクチャー アーバン コレクション17インチPCまたはiPadなど10インチタブレットが収納できるパッド入りのリアコンパートメント#Victorinox#ビクトリノックス#ARCHITECTUREURBAN#ARCHITECTURE#URBAN#アーキテクチャーアーバン#ラート#通勤用#登山用#リュック#パックパック容量...20〜29Lカラー...ブラックシーン/種類...タウンユース(普段使い), ビジネス容量...20〜29L

