人気の贈り物が大集合 孤独のグルメ figma 井之頭五郎 ワイシャツ一人焼肉エディ… 松重豊ver. コミック/アニメ

figma 孤独のグルメ 松重豊バージョン ワイシャツ一人焼肉エディション (替え顔パーツ一つ欠品)

箱は上表面の上の部分に痛みがあったりしますが

フィギュア事態は傷などもなく状態は悪くないと思います

替えのお腹空いたの顔パーツが一つ欠品していますので少しお安く出品いたします

それ以外のパーツは欠品ないです

S.H.Figuartsなどと同じ1/12サイズのフィギュアです

絶版の激レアフィギュアです

送料込みになります

即購入者優先

figma 孤独のグルメ 井之頭五郎 松重豊ver. ワイシャツ一人焼肉エディション(GOODSMILE ONLINE SHOP限定)

#マックスファクトリー

#孤独のグルメ

#井之頭五郎

#figma孤独のグルメ井之頭五郎松重豊ver_ワイシャツ一人焼肉エディション_GOODSMILEONLINESHOP限定_

S.H.Figuarts

SHフィギュアーツ

figma

#S.H.Figuarts

#figma

#SHフィギュアーツ

フィギュア種類...figma

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

