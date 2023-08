最旬ダウン ヘアビューロン リュミエリーナ カール HBRCL-GL 34.0mm ヘアアイロン

リュミエリーナ ヘアビューロン カール L 34.0mm HBRCL-GL アイロン

【現状・状態】

使用による若干のスレ汚れがございます。

多少の使用感はありますが、大きなダメージは見られず、まだまだお使い頂けます。

動作確認済みです。

状態は画像にてご確認下さい。

●付属品について

付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。

●商品到着後の不具合について

中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。

※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。

※受取評価後は原則受付致しかねます。

*その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。

230488248

23004053na/14

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

